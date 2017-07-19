19.07.2017, 18:10

Гражданина Эстонии подозревают в изнасиловании на Филиппинах и кражах в Тайване

 (12)
rus.delfi.ee
EST
Гражданина Эстонии подозревают в изнасиловании на Филиппинах и кражах в Тайване
Foto: Taiwani tagaotsimiskuulutus

27 июня на филиппинском острове Бантаян был задержан гражданин Эстонии Ксандер Танн, который подозревается в изнасиловании 18-летней девушки.

Согласно имеющимся данным, в мае этого года 29-летний Танн познакомился в интернете с 18-летней девушкой. В июне этого года они встретились на острове Бантаян. Танн якобы заманил девушку к себе в автомобиль и отвез в отель, где изнасиловал ее.

Филиппинские СМИ сообщают, что Танн разыскивался и ранее по подозрению в состоянии алкогольного опьянения и угрозе жизни сотрудника полиции. Полиция также сообщила, что Танну могут также предъявить подозрение в торговле людьми.

Ксандер Танн также находился в розыске в Тайване, где его подозревают в том, что он являлся членом преступной группировки, опустошавшей банковские автоматы. До этого его подозревали в подобном преступлении и в Таиланде.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии