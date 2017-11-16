Гражданин Латвии проведет в тюрьме 15 лет за убийство и кражу штанов

Гражданин Латвии Сергей Грибуст, вчера окончательно признанный виновным в убийстве своего соотечественника и краже спортивных штанов, проведет в тюрьме 15 лет, сообщает rus.err.ee.

Второй фигурант дела — 33-летний Юрий Умблей — был признан виновным в том, что не сообщил властям об убийстве, о котором ему рассказал Сергей. Его приговорили к 6 месяцам тюрьмы.

Согласно обвинению, Сергей Грибуст и его 40-летний соотечественник и коллега Гунтис 21 августа прошлого года вместе употребляли алкоголь в одной из квартир в столичном районе Ласнамяэ и поссорились. В ходе ссоры Сергей бил свою жертву кулаками, ногами, бутылкой и табуреткой по голове и телу — в результате Гунтис скончался через несколько часов.

Кроме того, на следующий после убийства день Сергей украл в одном из таллиннских магазинов спортивные штаны, после чего был задержан в центре Таллинна.