14.07.2018, 18:10

Гражданин Ганы попытался въехать в Эстонию из России по паспорту футбольного болельщика

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rus.delfi.ee
EST
Mees Narva piiripunktis
Mees Narva piiripunktisFoto: Ilmar Saabas

13 июля в полдень на российско-эстонской границе, на автомобильном пункте пропуска ”Ивангород” задержали 23-летнего гражданина африканской Ганы. Он пытался въехать в Эстонию по паспорту футбольного болельщика.

В Россию молодой человек приехал на спортивное мероприятие, но настойчивое стремление к эстонской границе этой цели явно не соответствовало, пишет "Фонтанка".

В погранслужбе рассудили, что болельщики накануне матча за третье место из Петербурга не уезжают. Гость из Ганы не стал отпираться и признался, что в Россию его привлек не футбол, а возможность наконец обосноваться в Евросоюзе. Планы оценят по административной статье о нарушении правил пребывания в России (18.8 КоАП). Она предполагает штраф до семи тысяч рублей и депортацию.

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