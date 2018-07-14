Гражданин Ганы попытался въехать в Эстонию из России по паспорту футбольного болельщика

13 июля в полдень на российско-эстонской границе, на автомобильном пункте пропуска ”Ивангород” задержали 23-летнего гражданина африканской Ганы. Он пытался въехать в Эстонию по паспорту футбольного болельщика.

В Россию молодой человек приехал на спортивное мероприятие, но настойчивое стремление к эстонской границе этой цели явно не соответствовало, пишет "Фонтанка".

В погранслужбе рассудили, что болельщики накануне матча за третье место из Петербурга не уезжают. Гость из Ганы не стал отпираться и признался, что в Россию его привлек не футбол, а возможность наконец обосноваться в Евросоюзе. Планы оценят по административной статье о нарушении правил пребывания в России (18.8 КоАП). Она предполагает штраф до семи тысяч рублей и депортацию.