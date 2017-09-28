Гражданин Эстонии турецкого происхождения оказался замешан в убийстве в Норвегии

В Норвегии гражданин Финляндии турецкого происхождения подозревается в убийстве гражданина Норвегии. В убийстве или содействии убийству обвиняется и другой уроженец Турции, имеющий гражданство Эстонии.

54-летний убитый также был родом из Турции, но уже много лет проживал в Норвегии и имел норвежское гражданство. Способ и мотивы убийства пока не оглашаются.

По данным издания Ilta-Sanomat, первый подозреваемый был задержан в Хельсинки, и в июле выдан Норвегии, где на данный момент находится в тюрьме предварительного заключения. Второй подозреваемый — 40-летний гражданин Эстонии турецкого происхождения — был задержан в Болгарии и также выдан Норвегии. Он тоже находится под стражей.

По данным газеты VG, оба мужчины прибыли в Норвегию непосредственно перед убийством и так же быстро покинули страну. По оценке полиции, подозреваемые и жертва были между собой как-то знакомы. Оба мужчины свои вину отрицают. Стоит отметить, что подозреваемый в убийстве гражданин Финляндии ранее был судим за наркопреступления.