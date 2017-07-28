Граждане Латвии, подозреваемые в контрабанде сигарет, взяты под стражу

18 июля пограничники Департамента полиции и погранохраны обнаружили на приграничном участке волости Миссо в Выруском уезде вызвавший подозрение автомобиль и передвигавшихся там людей, значится в пресс-релизе полиции.

Прибывшее на место спецподразделение погранохраны задержало трех мужчин, граждан Латвии, которые подозреваются в контрабанде. При мужчинах было обнаружено и изъято семь ящиков, в которых было около 110 000 контрабандных сигарет без акцизных марок.

Подозреваемые в совершении преступления мужчины в возрасте 23–28 лет задержаны и доставлены для проведения следственных действий в арестантский дом. Для расследования данного случая было начато уголовное делопроизводство, которое ведет Налогово-таможенный департамент, ведением делопроизводства руководит Лыунаская окружная прокуратура. По ходатайству Лыунаской окружной прокуратуры все трое мужчин взяты на время предварительного следствия под стражу.

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маргуса Леллепа, как правило, в таких случаях лица берутся судом под стражу. "В большинстве случаев прокуратура ходатайствует о взятии таких лиц под стражу на время предварительного следствия вне зависимости от того, наказывались ли они ранее в Эстонии или нет", — сказал Леллеп и добавил, что граждане иностранных государств также несут ответственность за совершенные здесь преступления на основании законов Эстонии.

За совершение подобных групповых преступлений законом предусматривается наказание сроком до пяти лет тюремного заключения.