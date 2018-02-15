Граната в чемодане? Глупая шутка в Таллиннском аэропорту привела в полицейский участок

В прошлую пятницу в Таллиннском аэропорту произошел серьезный инцидент, когда провожавший друга мужчина перешел границы, глупо пошутив, и работники аэропорта применили все меры безопасности, какие можно было принять в данной ситуации.

"При регистрации на рейс случилось так, что один пассажир, который шел на рейс, был у стойки регистрации вместе с провожающим. Когда работник аэропорта спросил у пассажира, есть ли в его багаже запрещенные предметы, провожающий в свою очередь спросил у пассажира, вытащил ли он гранату из чемодана", — описал имевший продолжение инцидент руководитель охраны авиации Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакас.

По его словам, работники аэропорта в такой ситуации не выясняют, могла ли это быть шутка или это была реальность. Аэропорт отреагировал быстро и вызвал полицию. Пассажиру не пришлось столкнуться с какими-либо ограничениями — с ним побеседовали, его багаж осмотрели и его пустили на рейс. Провожавшего, который глупо пошутил, забрала полиция.

Согласно объяснению руководителя Таллиннского погранпункта Пааво Ярва, неудачная шутка создала впечатление, будто в чемодане мужчины были гранаты. "Шутника доставили в участок и назначили ему денежный штраф за поступок", — сообщил Ярва.