ГРАФИК: За год выросло число пострадавших и погибших в ДТП

Согласно статистике Департамента шоссейных дорог и Департамента полиции и погранохраны, в 2016 году выросло не только кличество ДТП, но и число погибших и пострадавших в них.

В 2016 году произошло 1459 ДТП с пострадавшими, в результате которых погиб 71 человек и пострадал 1821 человек. Число пострадавших выросло по сравнению с 2015 годом на 5%, а погбило лишь на 4 человека бльше.

В графике светлые столбики обозначают число ДТП, темные — число пострадавших, а красная линия — число пгибших. Также ниже представлены три таблицы: число ДТП, число погибших и число пострадавших.