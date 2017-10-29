ГРАФИК: Вероятный путь наркотического вещества до побережья Лохусалу

Наркотическое вещество, обнаруженное в большом количестве в минувшие выходные на побережье Лохусалу, является кокаином — таковы данные экспресс-теста. Студенты ТТУ проанализировали возможный путь: как вещество прибило к берегу. Смотрите график!

Подозрительные пакетики обнаружили местные жители, масштабная полицейская операция на побережье протяженностью 14 километров началась в пятницу, берег три дня прочесывали полсотни полицейских. О размере партии наркотиков можно будет говорить также по завершении экспертизы, так как она зависит от концентрации вещества.

Ранее "Актуальная камера" сообщала, что на побережье залива Лохусалу было обнаружено большое количество наркотического вещества.