ГРАФИК: В первые дни последних четырех лет задержано общей сложностью 365 алководителей

В первые дни последних четырех лет полиция вынуждена была задержать 365 пьяных водителей, представляющих опасность для других участников движения — столько же, сколько дней в году.

В Этом году в Эстонии задержали 85 алководителей, из которых 27 были в уголовно наказуемом состоянии алкогольного опьянения. По словам полиции, если сравнить эти данные с прошлыми годами, то число алководителей осталось почти на том же уровне.

Также в первые дни года задерживают много водителей, не имеющих прав. В этом году задержан был 31 водитель без прав, из них 6 ранее получали наказание за это.

Смотрите точные данный в графике. Желтый — алководители, синий — водители без прав.

Статистика охватывает период с первого по третье января каждого года. Источник: PPA.