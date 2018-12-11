11.12.2018, 07:04

ГРАФИК: В этом году в Эстонии совершено 39 убийств и попыток убийства — в большинстве виноват алкоголь

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rus.delfi.ee
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Noaga mängimas
Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

По состоянию на сегодняшний день полиция в 2018 году начала 39 уголовных производств на основании статей, рассматривающих убийство, жестокое убийство или их попытки. В прошлом году таких случаев было в общей сложности 45 и в позапрошлом - 44. К большинству убийств приводит употребление алкоголя.

Министерство юстиции в своих анализах указывает, что большая часть убийств начинается с личного и зачастую бытового конфликта между знакомыми людьми. В прошлом году в большинстве случаев был пьян как убийца, так и жертва.

В этом году больше половины убийств или попыток убийства совершены острым предметом, преимущественно ножом. В 2006-2016 годах больше всего убийств совершили острым предметом (44%), за ним следовали нападение с тупым предметом (18%), избиение (14%), удушение (6%) и нападение с огнестрельным оружием (6%).

Foto: Delfi graafik
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