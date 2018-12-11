ГРАФИК: В этом году в Эстонии совершено 39 убийств и попыток убийства — в большинстве виноват алкоголь

Министерство юстиции в своих анализах указывает, что большая часть убийств начинается с личного и зачастую бытового конфликта между знакомыми людьми. В прошлом году в большинстве случаев был пьян как убийца, так и жертва.

В этом году больше половины убийств или попыток убийства совершены острым предметом, преимущественно ножом. В 2006-2016 годах больше всего убийств совершили острым предметом (44%), за ним следовали нападение с тупым предметом (18%), избиение (14%), удушение (6%) и нападение с огнестрельным оружием (6%).