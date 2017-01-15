В первой половине этой недели в Таллинне в Мустамяэ у автобусной остановки Сийли произошло две аварии, в которых пострадали в общей сложности три девочки-подростка. Две из них переходили дорогу на красный свет.

Graafik: Toom Tragel

Первое из этих двух ДТП произошло в понедельник. Двигавшийся по Сыпрузе пуйестеэ со стороны Таммсааре теэ в сторону Линну теэ автомобиль Opel, которым управляла имеющая водительские права трезвая 31-летняя женщина, сбил у автобусной остановки Сийли переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет 17-летнюю девушку.

Пытаясь избежать столкновения, водитель резко повернул направо, выехал на тротуар на остановке Сийли, где сбил ждавшую общественного транспорта 16-летнюю девушку. Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Второе ДТП произошло всего два дня спустя: в среду около 14 часов. По первоначальным данным, попала под машину 14-летняя девочка, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу у остановки Сийли на красный свет. Сбивший девочку автомобиль Audi A3 двигался по Сыпрузе пуйестеэ в торону Таммсааре теэ, и им управлял имеющий водительские права трезвый 25-летний мужчина.

Avarii Siili peatuses Foto: Veiko Vares

На том же месте в прошлом году произошло два ДТП. 20 июля одни человек упал в троллейбусе, когда он затормозил, и пострадал в результате падения. 31 октября один мопед врезался сзади в стоявший автомобиль, и пострадали два ехавших на мопеде человека. ДТП с пешеходами в прошлом году у остановки Сийли не было.

В то же время, Сыпрузе пуйестеэ отличилась тем, что ДТП там участились. Это как на расположенных поблизости от центра Magistrali пешеходных переходах, так и в целом на протяжении всей Сыпрузе пуйестеэ. Рядом с центром Magistrali та же проблема, что на этой неделе у остановки Сийли, там пешеходы часто переходят дорогу на красный свет.