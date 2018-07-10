10.07.2018, 08:45

ГРАФИК: Как оставленный без присмотра мальчик упал с горки в виде трубы в Ülemiste

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rus.delfi.ee
EST 3

В воскресенье во второй половине дня скорая получила вызов в торговый центр Ülemiste, где мальчик дошкольного возраста упал с трубы для скатывания с высоты нескольких метров. Смотрите, как произошло падение.

Медики доставили мальчика в больницу.

В полиции отметили, что речь идет о несчастном случае и отдельно дело возбуждено не будет.

Руководитель по маркетингу центра Кристина Анчак сказала Delfi, что они просмотрели записи с камер и установили, что мальчик пришел в центр с родителями. В момент падения отец мальчика находился в McDonald's, мать с младенцем в комнате для пеленания. ”Ребенок находился без присмотра. Ни одного взрослого рядом не было. Труба предназначена для скатывания, но он стал залезать на нее по внешней стороне”, — сказала она.

Согласно имеющейся информации, травмы у мальчика несерьезные.

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