ГРАФИК: Кайф и скорость. Резко возросло число водителей, задержанных за рулем в состоянии наркотического опьянения

Статистика показывает, что хотя в прошлом году и наблюдается небольшое снижение в числе задержанных за рулем "под веществами" водителей, но по сравнению с 2014 годом в их числе произошел заметный скачок.

Согласно статистике, в 2014 году в состоянии наркотического опьянения за рулем были задержаны 182 водителя, а уже в следующем году их число возросло до 279. В 2016 году было задержано 251 водителей "под веществами", а в 2017 году — 253.

Больше всего нарководителей задержала Пыхьяская префектура, а меньше всего — Ляэнеская префектура.

Стоит отметить, что данная статистика отражает лишь тек нарководителей, которых полиции удалось задержать. Точное число тех, кто решил сесть за руль в состоянии наркотического опьянения, неизвестно.