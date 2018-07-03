03.07.2018, 10:10

ГРАФИК: Что происходит? За эти полгода на дорогах погибло почти столько же человек, сколько за весь прошлый год

 (39)
rus.delfi.ee
EST 5

Если в 2017 году в ДТП погибли 48 человек, то за первую половину 2018 года на дорогах погибли 40 человек — почти столько же, что за весь прошлый год.

Самыми трагическими в этом году стали январь и июнь, когда в результате ДТП погибли 11 и 10 человек соответственно. В прошлом году же в январе погибло четыре человека, а в июне — лишь три.

Как сообщает полиция, увеличение смертей на дорогах может быть вызвано различными показателями. Например, в этом году было больше лобовых столкновений, что может быть вызвано посторонними делами за рулем.

Свою лепту внесла и погода, причем не только очень плохая, но и очень хорошая. Хорошая погода заставляет водителей сильнее жать на педаль газа, а при плохой многие водители переоценивают возможности как свои, так и своего автомобиля. В итоге причиной смерти становится скорость.

Кроме того, в этом году уже погибли четыре мотоциклиста, когда в прошлом, несмотря на наличие ДТП с мотоциклами, ни один мотоциклист не погиб.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Словно в детективе: как директора спорткомлекса ”Сыле” поймали на взяточничестве с поличным

03.07.2018
Директор спорткомплекса ”Сыле” Тоомас Ристлаан, который в марте и апреле брал взятку у председателя совета футбольного клуба "Вольта” Раймо Ныу в размере 1000 евро, даже не подозревал, что деньги, которые он принял 16 мая, тщательно пересчитаны сотрудниками антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции и переданы Ныу с целью имитации преступления.
Подробнее



Ушел, не обещал вернуться: как быть, если ваш семейный врач внезапно вышел на пенсию?

03.07.2018
Жительница Таллинна Мария недоумевает: позвонили в регистратуру, чтобы записать ребенка к доктору, а ей ответили, что доктора нет. И не будет. Вообще. Потому что доктор ушел на пенсию. ”Но как? Почему нам не сообщили? И к кому нам теперь записываться?” — воскликнула шокированная женщина. На том конце трубки ей ничего внятного сказать не смогли. И даже медсестра, к которой привык ее ребенок, тоже не принимает — раньше она была прикреплена к данному врачу, а теперь нет. Как быть и куда бежать, если ваш доктор больше не ваш, и как вообще найти хорошего врача, выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Если уж министр ел, то и другим подойдет”. Глава Rimi призывает жертвовать и употреблять просроченные продукты

03.07.2018
На сегодняшний день в Эстонии попадания в мусорку избегает большое количество продуктов, но поправки к закону и улучшение возможностей занимающихся вопросом организаций позволило бы спасать больше, пишет в Eesti Päevaleht глава Rimi Eesti Вайдо Падумяэ.
Подробнее

В Эстонии задерживают все больше водителей, занимающихся за рулем сторонними делами

03.07.2018
За последние полгода почти 2000 водителей были наказаны за то, что занимались за рулем сторонними делами. В последнее время по этой причине в Эстонии произошло несколько тяжелых аварий.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
Käekell LACO Dresden 40 862074
440,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €

Google позволяет разработчикам читать вашу почту

03.07.2018
Вполне вероятно, что письма в вашем почтовом ящике Gmail читает кто-то еще. Причем разрешение на это — вероятно, даже не догадываясь об этом — дали вы сами. О том, как такое возможно, написала накануне газета The Wall Street Journal.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Евросоюз открыл против Польши новое дело. Ее могут лишить субсидий ЕС

03.07.2018
Еврокомиссия открыла против Польши второе расследование по поводу польской судебной реформы — на этот раз из-за закона о Верховном суде, который вступает в силу с 3 июля. Брюссель считает, что правящая партия подрывает независимость судебной системы, и в теории это грозит Польше лишением права голоса и субсидий ЕС.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Отдых под Пярну: уютный бревенчатый дом с купелью

03.07.2018
Двухэтажный бревенчатый дом с уютной обстановкой в популярном скандинавском стиле расположен в деревне Кастна Пярнуского уезда. Здесь много интересных элементов дизайна, которые хочется рассмотреть детально, а также достаточно света и простора — как и положено “северному” интерьеру. Близость моря делает место особенно привлекательным в летнее время года.
Подробнее