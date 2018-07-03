ГРАФИК: Что происходит? За эти полгода на дорогах погибло почти столько же человек, сколько за весь прошлый год

Если в 2017 году в ДТП погибли 48 человек, то за первую половину 2018 года на дорогах погибли 40 человек — почти столько же, что за весь прошлый год.

Самыми трагическими в этом году стали январь и июнь, когда в результате ДТП погибли 11 и 10 человек соответственно. В прошлом году же в январе погибло четыре человека, а в июне — лишь три.

Как сообщает полиция, увеличение смертей на дорогах может быть вызвано различными показателями. Например, в этом году было больше лобовых столкновений, что может быть вызвано посторонними делами за рулем.

Свою лепту внесла и погода, причем не только очень плохая, но и очень хорошая. Хорошая погода заставляет водителей сильнее жать на педаль газа, а при плохой многие водители переоценивают возможности как свои, так и своего автомобиля. В итоге причиной смерти становится скорость.

Кроме того, в этом году уже погибли четыре мотоциклиста, когда в прошлом, несмотря на наличие ДТП с мотоциклами, ни один мотоциклист не погиб.