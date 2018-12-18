ГРАФИК: Что не так с железнодорожной безопасностью? Число столкновений поездов с автомобилями растет

Всего в этом году произошло 15 инцидентов с автомобилями и пешеходами, в которых погибло 11 людей, что составляет целых 73% от всех случаев.

В 2018 году произошло 14 ДТП с участием поезда и автомобиля — это самый высокий показатель за последние пять лет. В 86% случаях есть пострадавшие, а погибших только лишь двое, и это не самый высокий показатель.

Согласно данным Шоссейного департамента, в этом год на дорогах погибли 65 человек.