ГРАФИК: Число ДТП на перекрестках продолжает расти

В течение двух лет больше всего увеличилось число происшествий на кольцевой дороге улицы Рийа в Тарту и на кольцевой дороге Акадеэмиа теэ в Таллинне, сообщает фонд. Кольцевая Рийа является перекрестком, где начиная с третьего квартала прошлого года произошло больше всего ДТП. Ежегодно здесь регистрируется более 150 случаев. На улице Акадеэмиа теэ в течение прошлого года произошло 119 ДТП.

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Быстрее всех увеличилось число ДТП на перекрестке улиц Лийвалайа — Пярну мнт. — Суур-Амеэрика в Таллинне, где за девять месяцев было зарегистрировано 67 случаев дорожного страхования. В прошлом году их число составило 43 случая. В текущем году на перекрестке улиц Лийвалайа — Рявала пст. — Тарту мнт. число ДТП также быстро росло.

По словам руководителя сферы предотвращения ущерба фонда дорожного страхования Юлли Рейметс, и на кольцевой дороге Рийа, и на Акадеэмиа теэ 60% ДТП составляют наезды сзади. ”На кольцевой дороге Акадеэмиа теэ в течение последнего года участились происшествия при перестроении в соседний ряд движения, которые составляют уже треть всех ДТП. Всё больше аварий происходит также при выезде с кольцевой дороги”, — сказала Рейметс и добавила, что в основном ДТП происходят в часы пик, вызывая заторы на дорогах.

”На более крупных перекрестках происходит всё больше ДТП во время перестроения, объезда и при отклонении в соседний ряд без желания перестроения. Причина может быть в спешке, и, несомненно, внимание людей рассеивается при пользовании смартфонами и при занятии посторонними делами”, — отметила Рейметс.