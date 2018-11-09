09.11.2018, 09:20

ГРАФИК: Число ДТП на перекрестках продолжает расти


rus.delfi.ee
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Tallinn ülevalt
Tallinn ülevaltFoto: Ilmar Saabas

Согласно анализу Эстонского фонда дорожного страхования (ЭФДС), число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на более крупных перекрестках за последние два года увеличилось на 10%. Вместе с тем, в течение трех предыдущих лет число ДТП на перекрестках сократилось.

В течение двух лет больше всего увеличилось число происшествий на кольцевой дороге улицы Рийа в Тарту и на кольцевой дороге Акадеэмиа теэ в Таллинне, сообщает фонд. Кольцевая Рийа является перекрестком, где начиная с третьего квартала прошлого года произошло больше всего ДТП. Ежегодно здесь регистрируется более 150 случаев. На улице Акадеэмиа теэ в течение прошлого года произошло 119 ДТП.

Graafik

Быстрее всех увеличилось число ДТП на перекрестке улиц Лийвалайа — Пярну мнт. — Суур-Амеэрика в Таллинне, где за девять месяцев было зарегистрировано 67 случаев дорожного страхования. В прошлом году их число составило 43 случая. В текущем году на перекрестке улиц Лийвалайа — Рявала пст. — Тарту мнт. число ДТП также быстро росло.

По словам руководителя сферы предотвращения ущерба фонда дорожного страхования Юлли Рейметс, и на кольцевой дороге Рийа, и на Акадеэмиа теэ 60% ДТП составляют наезды сзади. ”На кольцевой дороге Акадеэмиа теэ в течение последнего года участились происшествия при перестроении в соседний ряд движения, которые составляют уже треть всех ДТП. Всё больше аварий происходит также при выезде с кольцевой дороги”, — сказала Рейметс и добавила, что в основном ДТП происходят в часы пик, вызывая заторы на дорогах.

”На более крупных перекрестках происходит всё больше ДТП во время перестроения, объезда и при отклонении в соседний ряд без желания перестроения. Причина может быть в спешке, и, несомненно, внимание людей рассеивается при пользовании смартфонами и при занятии посторонними делами”, — отметила Рейметс.

По оценке руководителя Фонда дорожного страхования Марта Йессе, самой положительной новостью является резкое сокращение числа ДТП на кольцевой дороге Хааберсти. ”Если два года назад на кольцевой дороге Хааберсти было 144 ДТП в год, то после открытия развязки движения число происшествий сократилось до 55 случаев в год. Хотя одной из причин является неактивное движение во время реконструкции, все же, к счастью, статистика последних месяцев не показывает увеличения числа аварий. Следовательно, с уверенностью можно сказать, что перестройка развязок движения поможет повысить безопасность движения”, — сказал Йессе.

ЭФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и принудительным страховщиком транспортных средств, не имеющих договора дорожного страхования. ЭФДС возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными, принудительно застрахованными и неустановленными транспортными средствами. ЭФДС также занимается разрешением споров дорожного страхования посредством соответствующего органа примирения.

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