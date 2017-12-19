19.12.2017, 17:40

Госсуд смягчил наказание осужденному за педофилию экс-советнику канцлера права

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rus.delfi.ee
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Госсуд смягчил наказание осужденному за педофилию экс-советнику канцлера права
KONSA TUMEDAM POOL: Vabal ajal elas Jaanus Konsa aga varjuelu, kogus lapspornot. Ta on seda ise ka kohtus tunnistanud.Foto: Jörgen Norkroos

Государственный суд во вторник переоценил вину бывшего советника канцлера права Яануса Конса, осужденного за педофилию, и назначил ему более мягкое наказание по сравнению с приговорами судов низшей инстанции.

Госсуд приговорил 32-летнего Конса к четырем годам лишения свободы, уменьшив этот срок на треть в рамках сокращенного делопроизводства до двух лет и восьми месяцев, передает rus.err.ee. Из этого срока Конса должен реально отбыть в тюрьме шесть месяцев.

Остальная часть наказания является условной с пятилетним испытательным сроком.

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