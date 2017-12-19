Госсуд смягчил наказание осужденному за педофилию экс-советнику канцлера права

KONSA TUMEDAM POOL: Vabal ajal elas Jaanus Konsa aga varjuelu, kogus lapspornot. Ta on seda ise ka kohtus tunnistanud. Foto: Jörgen Norkroos

Государственный суд во вторник переоценил вину бывшего советника канцлера права Яануса Конса, осужденного за педофилию, и назначил ему более мягкое наказание по сравнению с приговорами судов низшей инстанции.