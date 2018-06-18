Госсуд смягчил наказание мужчине, который отвез в лес и изнасиловал 9-летнюю девочку

Уездный суд в прошлом году приговорил изнасиловавшего девятилетнюю девочку Ардо Реммельгаса к 13 годам тюремного заключения, однако адвокат обжаловал приговор. В итоге Госсуд своим сегодняшним решением уменьшил наказание на четыре года.

В решении Госсуда описано, что 27 апреля 2017 года между 15:30 и 16 часами в Харьюмаа Реммельгас без законных оснований лишил свободы 9-летнюю девочку. Он подъехал к девочке, против ее желания затолкал пострадавшую в машину, отвез ее в лес и изнасиловал. После этого Реммельгас отвез пострадавшую обратно в первоначальное место и освободил в 16 часов. В обвинении значится, что позднее у девочки обнаружили множество повреждений: ссадины и кровоподтеки на девственной плеве, ссадины в области анального отверстия, подкожные кровоподтеки на шее и в области ключицы.

Решением Харьюского уездного суда от 21 ноября 2017 года Реммельгаса признали виновным и назначили ему наказание в виде 2 лет тюремного заключения. Также его признали виновным еще по одной статье и назначили наказание в виде 12 лет тюремного заключения. По совокупности назначили наказание в виде 13 лет тюремного заключения. В пользу пострадавшей с обвиняемого взыскали компенсацию неимущественного ущерба в сумме 10 000 евро.