18.06.2018, 17:05

Госсуд смягчил наказание мужчине, который отвез в лес и изнасиловал 9-летнюю девочку


rus.delfi.ee
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Госсуд смягчил наказание мужчине, который отвез в лес и изнасиловал 9-летнюю девочку
Foto: Reigo Teervalt

Уездный суд в прошлом году приговорил изнасиловавшего девятилетнюю девочку Ардо Реммельгаса к 13 годам тюремного заключения, однако адвокат обжаловал приговор. В итоге Госсуд своим сегодняшним решением уменьшил наказание на четыре года.

В решении Госсуда описано, что 27 апреля 2017 года между 15:30 и 16 часами в Харьюмаа Реммельгас без законных оснований лишил свободы 9-летнюю девочку. Он подъехал к девочке, против ее желания затолкал пострадавшую в машину, отвез ее в лес и изнасиловал. После этого Реммельгас отвез пострадавшую обратно в первоначальное место и освободил в 16 часов. В обвинении значится, что позднее у девочки обнаружили множество повреждений: ссадины и кровоподтеки на девственной плеве, ссадины в области анального отверстия, подкожные кровоподтеки на шее и в области ключицы.

Решением Харьюского уездного суда от 21 ноября 2017 года Реммельгаса признали виновным и назначили ему наказание в виде 2 лет тюремного заключения. Также его признали виновным еще по одной статье и назначили наказание в виде 12 лет тюремного заключения. По совокупности назначили наказание в виде 13 лет тюремного заключения. В пользу пострадавшей с обвиняемого взыскали компенсацию неимущественного ущерба в сумме 10 000 евро.

На решение уездного суда подал апелляцию защитник обвиняемого, присяжный адвокат Маргус Вийра, который ходатайствовал о частичной отмене приговора и назначении обвиняемому более мягкого наказания. Окружной суд посчитал, что наказание по совокупности должно быть 10 лет тюремного заключения.

На решение окружного суда подал кассацию защитник обвиняемого, который просил отменить решение приговор уездного и окружного суда в части назначенного наказания и назначить обвиняемому более мягкое наказание.

Госсуд посчитал, что как уездный, так и окружной суд ошиблись, когда назначили наказание по совокупности по двум статьям. Указывается, что деятельность Реммельгаса квалифицируется в идеальной совокупности и ему следует назначить одно наказание на основании положения закона, которое предусматривает более суровое наказание. Это и есть девять лет тюремного заключения.

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