Госизменник Херман Симм продолжает ходатайствовать о досрочном освобождении

Государственный изменник Херман Симм, которому 15 марта Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении, продолжил борьбу за возможность выйти на свободу раньше положенного срока и подал апелляцию на решение суда первой инстанции.

Как писал rus.err.ee, в середине марта Тартуский уездный суд посчитал, что хотя риск совершения Симмом нового преступления низок, освободить его досрочно не представляется возможным в интересах защиты правопорядка и из общих профилактических соображений, поскольку он совершил крайне серьезное преступление.

Приговоренный в 2009 году к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России Херман Симм уже отсидел более половины своего срока заключения, который истекает 18 марта 2021 года.

Два года назад аналогичное ходатайство Хермана Симма об УДО было отклонено судами всех трех инстанций. Тогда судебная система посчитала, что освободить Симма досрочно не позволяют обстоятельства совершенного им преступления.