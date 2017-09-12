Гонщик Марко Асмер получил условный срок за вождение в пьяном виде

Харьюский уездный суд сегодня признал 33-летнего Марко Асмера виновным в управлении моторным транспортным средством в состоянии опьянения и назначил ему наказание в виде девяти месяцев тюремного заключения, которое не будет приведено в исполнение, если осужденный в течение годового испытательного срока не совершит нового преднамеренного преступления.

В качестве дополнительного наказания Марко Асмера на четыре месяца лишили водительских прав. Он должен возместить процессуальные расходы в сумме 743 евро. Уголовное дело рассмотрели в согласительном производстве.

Согласно предъявленному Пыхьяской окружной прокуратурой обвинению, Марко Асмер 4 июля вечером около 19:10 в волости Виймси в поселке Хаабнеэме управлял моторным транспортным средством Mercedes-Benz и совершил ДТП, будучи при этом в состоянии опьянения.

Ранее Марко Асмер не был наказан за уголовные преступления и правонарушения.

Решение суда можно обжаловать.