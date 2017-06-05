Глава Кейлаской больницы задержан по подозрению в мошенничестве

Anders Tsahkna Foto: Priit Simson

Полиция задержала троих мужчин, которые подозреваются в мошенничестве скидками на сумму в 3,9 миллиона евро, а также одного мужчину подозревают в пособничестве. Среди задержанных — шлава Кейлаской Больницы Андерс Цахкна.