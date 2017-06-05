Глава Кейлаской больницы задержан по подозрению в мошенничестве

Полиция задержала троих мужчин, которые подозреваются в мошенничестве скидками на сумму в 3,9 миллиона евро, а также одного мужчину подозревают в пособничестве. Среди задержанных — шлава Кейлаской Больницы Андерс Цахкна.
В январе 2013 Харьюский уездный суд приговорил бывшего советника министра социальных дел Андерса Цахкна (Партия реформ) к условному тюремному заключению. Тогда Цахкна был признан виновным в подделке документов и в их использовании.
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