Глава ЦеКриПо: организованная преступность со смертью Таранкова изменилась

”После смерти Николая Таранкова жизнь изменилась. Ранее преступный мир имел фигуру отца, который решал все серьезные разногласия”, — сказал глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере в интервью Eesti Päevaleht.

”Для самих группировок жизнь тоже тотально изменилась. Теперь они пытаются вести дела по-другому. На место лидера есть разные желающие и кандидаты, но общего консенсуса в отношении лидера в криминальном мире сейчас, насколько известно, нет. В нашей работе это находит отражение в том, что мы очень интенсивно и целенаправленно следим за этим сообществом”, — сказал он.

”У нас для этого очень хорошие позиции и я думаю, что со своим выбором мы находимся на правильном пути. Этими вещами надо заниматься по-умному, как и фентанилом. Надо систематически собирать и обрабатывать информацию и делать выбор, который поможет наилучшим образом очистить этот мир”, — отметил Алавере.

Николай Таранков был убит в сентябре 2016 года.