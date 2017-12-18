Газета: в даче взятке члену правления Eesti Raudtee подозревается директор фирмы, занимающейся локомотивами

По данным Ärileht, в даче взятки члену правления Eesti Raudtee Сергею Федоренко подозревается председатель правления предприятия E.R.S. Сергей Балыбин.

Напомним, как развивались события.

Харьюский уездный суд в субботу вечером арестовал члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко, которые подозревается в получении взяток.

Кроме Федоренко на время следствия арестовано и лицо, подозреваемое в даче взятки, подтвердила Государственная прокуратура.

КаПо задержала члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко, которого подозревают в получении взяток, сообщало в пятницу rus.err.ee.