18.12.2017, 14:52

Газета: в даче взятке члену правления Eesti Raudtee подозревается директор фирмы, занимающейся локомотивами

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rus.delfi.ee
EST
Sergei Balõbin
Sergei BalõbinFoto: Rauno Volmar

По данным Ärileht, в даче взятки члену правления Eesti Raudtee Сергею Федоренко подозревается председатель правления предприятия E.R.S. Сергей Балыбин.

Напомним, как развивались события.

Харьюский уездный суд в субботу вечером арестовал члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко, которые подозревается в получении взяток.

Кроме Федоренко на время следствия арестовано и лицо, подозреваемое в даче взятки, подтвердила Государственная прокуратура.

КаПо задержала члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко, которого подозревают в получении взяток, сообщало в пятницу rus.err.ee.

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