Газета: в даче взятке члену правления Eesti Raudtee подозревается директор фирмы, занимающейся локомотивами

По данным Ärileht, в даче взятки члену правления Eesti Raudtee Сергею Федоренко подозревается председатель правления предприятия E.R.S. Сергей Балыбин.
Напомним, как развивались события.
Харьюский уездный суд в субботу вечером арестовал члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко, которые подозревается в получении взяток.
Кроме Федоренко на время следствия арестовано и лицо, подозреваемое в даче взятки, подтвердила Государственная прокуратура.
КаПо задержала члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко, которого подозревают в получении взяток, сообщало в пятницу rus.err.ee.
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