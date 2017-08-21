ГАЛЕРЕЯ: Этих людей полиция разыскивает за убийства и мошенничества

Полиция просит всех, кто узнает изображенных на представленных снимках людей, сообщить об этом по номеру 112.

С большой долей вероятности, большинство разыскиваемых находятся за границей.

В этом году одна только Пыхьяская префектура объявила в розыск 189 человек, из которых 11 удалось найти. Эта цифра охватывает только тех, кто уклоняются от следствия на более чем десять дней. Преступников, уклоняющихся от ответственности за более тяжкие преступления, все-таки меньше.

”Часто люди не хотят беспокоить полицию и обсуждают свои подозрения в соцсетях. Призываю общаться не только там, но и сообщать полиции”, — отметил руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогер Кумм и привел в пример случай, как в начале лета благодаря соцсетям удалось задержать мужчину, промышлявшего в Старом Таллинне кражей кошельков у туристов.