G4S: Видеозаписывающие устройства Dahua подверглись кибератаке

По данным G4S, устройства видеозаписи Dahua (производитель систем видеозаписи) подверглись кибератаке, в результате которой пропало изображение с камер видеонаблюдения, подключенных к некоторым устройствам, а также был ограничен доступ к устройствам.

Волна кибератак началась 19 сентября. К настоящему времени фирма-производитель выпустила обновление программного обеспечения (ПО), которое защитит оборудование от подобных атак, сообщает G4S.

Опасность угрожает устройствам видеозаписи производства Dahua, которые подключены к интернету и ПО которых не обновлялось с июля 2017 года. Устройства видеозаписи представляют собой отдельные устройства, предназначенные для записи изображения с камеры видеонаблюдения.

Фирма Dahua выпустила обновление ПО, защищающее оборудование от подобных атак, и рекомендует обязательно обновить ПО всех устройств видеозаписи.

Dahua — известный во всем мире производитель видеосистем, устройства видеозаписи этой фирмы широко распространены в Эстонии.

По данным G4S, в Эстонии используется более 1000 таких видеозаписывающих устройств. G4S известно о двух случаях взлома видеозаписывающего устройства в Эстонии.

Как понять, что оборудование подверглось кибератаке?

Владелец взломанного хакерами устройства увидит вместо изображения, записываемого камерой видеонаблюдения, черный экран, а вместо названия камеры на экране появится надпись ”Hacked”. Кроме того, изменятся пароли устройств, т. е. доступ к ним будет ограничен.

Как обновить ПО устройства?

Самостоятельно обновить ПО можно по инструкции G4S: http://www.g4s.ee/klienditeenindus-kasutusjuhendid/dahua-videosalvestite-tarkvara-uuendamine



Вызовите техника G4S по короткому номеру 1911 (при звонке выберите ”Технические вопросы”) или по ссылке.

Общие советы по безопасности:

Все оборудование, напрямую подключенное к интернету, может подвергнуться атаке и попасть под контроль хакеров. Минимальные меры, которые может предпринять каждый пользователь, чтобы предотвратить это, — смена имени пользователя и пароля устройства, а также обновление ПО.



При установке нового охранного оборудования сразу поменяйте его заводской пароль. Обновлять пароль следует раз в год. Чем сложнее пароль, тем лучше.



Обновите ПО охранного оборудования. Сделать это можно самостоятельно или при помощи техника, который в ходе обычного профилактического обслуживания проверит версию ПО и при необходимости обновит его.



Охранные системы нуждаются в регулярном профилактическом обслуживании. В данное обслуживание входит и обновление ПО оборудования, также пользователю напомнят, что необходимо менять пароли. Чтобы заключить с G4S договор о профилактическом обслуживании охранных систем, позвоните по номеру 6511800.