G4S: трудовой договор с Пяллингом был расторгнут из-за прогулов

По словам адвоката признанного виновным в вынесении Таллиннскому аэропорту предупреждения о бомбовой угрозе Владислава Пяллинга, на данный поступок его сподвигла жажда мести своему бывшему работодателю — охранной фирме G4S.

Специалист по связям с общественностью G4S Реймо Рая сказал Delfi, что Пяллинг работал в фирме в период с 2007 по 2016 гг. ”Он работал в службе по обеспечению безопасности авиаперелетов. Трудовой договор с ним был расторгнут по причине прогулов, — сказал он. — Перед поступлением на работу и во время исполнения служебных обязанностей полиция безопасности проверяет всех работников данной службы G4S”.

На сегодняшнем заседании суда Пяллинг сказал, что понимает, что поступил неправильно, и раскаивается в содеянном. Он признал свою вину, и в ходе договорного производства ему было назначено наказание в виде тюремного заключения сроком на два с половиной года, из которых ему придется реально отсидеть четыре месяца.