ФОТО: Жительница Эстонии на шведско-норвежской границе попалась с 2 кг гашиша

В ночь на понедельник на границе между Швецией и Норвегией был задержан автомобиль со шведскими номерными знаками. Им управляла 20-летняя жительница Эстонии.
Девушка заявила, что едет в Осло встречаться со своим молодым человеком, передает норвежское издание Smaalenenes Avis.
”Наркособака Арон был на службе и указал на спинки сидений в автомобиле. В результате ручной проверки обнаружили, что туда спрятаны несколько пачек гашиша”, — сообщил начальник таможенного пункта Орье Гро Лене Гунделсби.
Всего было обнаружено 1,9 кило гашиша.
”Девушку увезла полиция, делом теперь занимается прокуратура”, — добавил Гунделсби.