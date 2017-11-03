03.11.2017, 11:30

ФОТО: Жительница Эстонии на шведско-норвежской границе попалась с 2 кг гашиша

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Жительница Эстонии на шведско-норвежской границе попалась с 2 кг гашиша
Foto: Tollvesenet

В ночь на понедельник на границе между Швецией и Норвегией был задержан автомобиль со шведскими номерными знаками. Им управляла 20-летняя жительница Эстонии.

Девушка заявила, что едет в Осло встречаться со своим молодым человеком, передает норвежское издание Smaalenenes Avis.

”Наркособака Арон был на службе и указал на спинки сидений в автомобиле. В результате ручной проверки обнаружили, что туда спрятаны несколько пачек гашиша”, — сообщил начальник таможенного пункта Орье Гро Лене Гунделсби.

Всего было обнаружено 1,9 кило гашиша.

”Девушку увезла полиция, делом теперь занимается прокуратура”, — добавил Гунделсби.

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