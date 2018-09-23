ФОТО: Жители деревни Йоотме шокированы убийством женщины: непонятно, почему такое случилось

Расположенную среди бесконечных полей деревню Йоотме образуют три двухэтажных дома и разбросанные вокруг частные хозяйства. В одном многоквартирном доме из трех жили вместе 29-летняя Мерье и ее бывший супруг, 31-летний Мадис. "Из-за детей жили вместе", — сказал один жилец того же дома, который пил свое воскресное пиво у дверей старого здания.

По утверждению жильцов дома, ничто не выдавало, что между Мерье и Мадисом могло бы быть что-то не так. "Были нормальные люди, утром шли на работу и вечером приходили домой, — отметил знавший семью жилец дома. — Это событие было полным шоком, мы услышали об этом в новостях".

Бывшие супруги вместе воспитывали троих детей, старший из которых уже ходит в школу, а двое младших — в детский сад. Вместе они, по словам местных, планировали и переехать в дом, который Мадис своими руками строил в тех же местах. Из-за детей или нет, но разведенная пара жила вместе и казалась местным счастливой семьей.

Мерье работала поблизости от Йоотме в строительном отделе Tapa Konsum. Мадис до роковых событий возил элементные дома в Норвегию. Жильцы дома могут сказать о нем только хорошее. "Хороший мужик, хороший сосед и хороший отец, который любит своих детей. Мы иногда грилили и выпивали вместе пару банок пива. Но что и почему это случилось, я не знаю", — прокомментировал третий жилец дома.

Но что же могло случиться? Жители деревни отвергают утверждения, что между Мерье и Мадисом уже долгое время что-то было не так. Если что-то и было, то со стороны этого в любом случае не было видно, и возможная агрессивность мужчины стала для них сюрпризом.