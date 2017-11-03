ФОТО: Жителей столичного района Меривялья снова терроризирует собака

Еще летом в Меривялья людям и животным досаждала собака, нападая на них, кусая. Теперь же ей на смену пришло новое агрессивное животное.

В среду утром супружеская пара гуляла со своей белошерстной любимицей в таллиннском районе Меривялья. Неожиданно за их спинами появилась сравнительно крупная коричневая собака без поводка, явно готовая напасть на маленькую собачку.

”Та же собака и ранее бродила без хозяина и нападала на нас. Мы знаем, где живет хозяйка собаки. Мы с ней не раз беседовали, прося ее быть внимательнее. Ведь каждый хозяин должен обеспечить, чтобы его собака самостоятельно не убегала”, — дала вчера пояснения Муниципальной полиции супруга пострадавшего.

”Раньше мы брали нашу собаку на руки, но большое животное начинало прыгать и контролировать ситуацию не получалось. На этот раз мы решили поменять тактику. Крикнула супругу, чтобы тот схватил собаку за ошейник и оттащил ее. Вероятно, собака почувствовала угрозу для жизни и вцепилась зубами в руку мужа”, — рассказала женщина.

Главный инспектор округа Пирита Анне Ярве говорит, что речь не идет о той же собаке, которая летом терроризировала народ в Меривялья. По ее словам, ”меривяльского страха”, как инспектор называет собаку, о которой Delfi писал в июне, более не видели.

”Надеемся, что она сидит под замком. Дело имеем с совершенно новой нападающей собаке, о которой ранее Муниципальной полиции не сообщали. Но теперь выясняется, что она бродила без присмотра и раньше, пытаясь атаковать. Это хитрое животное, которое приближается тихо из-за спины и нападает неожиданно”, — сказала Ярве.

Инспектор говорила также с владеющей собакой семьей, которая ссылается на разные извинительные обстоятельства, объясняя, почему собака на этот раз освободилась.

”Я не знаю, можно ли поверить в то, что дверной замок был сломан, и потому собака сама открыла дверь. Некоторые собаки действительно умеют открывать двери. Но в то, что собака закрыла дверь за собой, поверить сложнее. Сегодня говорила с самим хозяином собаки. Он понимает серьезность случившегося и обещает сделать все от него зависящее, чтобы подобная ситуация не повторилась”.

По данному происшествию муниципальная полиция начала производство.

”Пострадавший не требует возмещения ущерба, хотя покусанная рука онемела, а первая помощь и лекарства стоили немало. Он желает предупредить людей, попросить их быть осторожнее и внимательнее. Бродящее по улице само по себе животное опасно, особенно для детей, которые не знают, как реагировать в такой ситуации, не говоря уже о том, что они не могут себя защитить”, — говорит Ярве.

Муниципальная полиция просит хозяев собак контролировать то, чтобы животные не имели возможности покинуть дом или участок недвижимости самостоятельно.

Муниципальная полиция просит всех, кто замечает гуляющих одиноко собак, без поводков и ошейников, уведомлять Loomade Hoiupaik, который доставляет сбежавших и потенциально опасных животных в приют. Информацию о замеченных в Пирита одиноких собаках следует передавать также главному инспектору округа Янне Ярве по телефону 53007449.