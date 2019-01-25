ФОТО: Житель Причудья затопил печь и ушел из дома. Когда он вернулся, дома у него уже не было

Маленький дом был пристроен к двухэтажному дому. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на большой дом, и пожар был потушен за четыре часа. Одноэтажный дом полностью сгорел.

Когда спасатели тушили пожар, объявился и хозяин дома. Выяснилось, что утром мужчина растопил печь и ушел из дома. Причиной пожара же стали тепло и искры из трещин в дымовой трубе, установили спасатели.

Lõuna päästekeskus



