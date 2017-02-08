08.02.2017, 08:24

ФОТО: Заглохшая фура застопорила движение в центре Таллинна

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дополнено в 8:45
rus.delfi.ee
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Rikkis veok, reka
Rikkis veok seiskas Tallinna tuiksoonel liikluseFoto: Delfi lugeja

Сегодня утром в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Лийвалайа заглохла неисправная фура, из-за чего движение в час пик в центре города было сильно нарушено несколько десятков минут.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Хелен Ульдрих сказала Delfi, что фура заглохла из-за технической неисправности. Движение было нарушено, поскольку в сторону Кристийне одна полоса движения была полностью закрыта.

Движение регулировала полиция. К 8:20 неисправный грузовик был увезен с перекрестка и привычное движение восстановилось.

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