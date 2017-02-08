ФОТО: Заглохшая фура застопорила движение в центре Таллинна

Rikkis veok seiskas Tallinna tuiksoonel liikluse Foto: Delfi lugeja

Сегодня утром в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Лийвалайа заглохла неисправная фура, из-за чего движение в час пик в центре города было сильно нарушено несколько десятков минут.