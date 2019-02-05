ФОТО: Задержаны подозреваемые в вымогательствах — если вы стали их жертвой, сообщите в полицию

На прошлой неделе полиция задержала в разных местах в Эстонии четырех человек, которых подозревают в принадлежности к преступной группировке и вымогательствах. Вдобавок задержали еще одного мужчину, которого есть основания подозревать в руководстве преступной группировкой и других тяжких преступлениях. С разрешения суда всех пятерых мужчин в прошедшие выходные взяли под стражу.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аро Сийнмаа пояснил, что преступная группировка предъявляла как предпринимателям, так и частным лицам произвольные денежные требования и заставляла их платить. Собранная на настоящий момент информация указывает, что такая организованная преступная система действовала как минимум с 2015 года до задержания.

"У нас есть причины считать, что многие ставшие жертвами преступления люди не смогли или не осмелились вовремя обратиться куда-либо для получения помощи. Так что мы предполагаем, что за эти годы пострадавших может быть заметно больше, чем нам до сих пор удалось установить", — описал прокурор Сийнмаа.

Всех, у кого есть претензии к изображенным на фотографиях мужчинам, просят сообщить об этом, позвонив по инфотелефону полиции 612 3000 или отправив письмо на электронный адрес louna.vihje@politsei.ee.