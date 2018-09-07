07.09.2018, 15:46

ФОТО: Взломы и подозрительное высматривание: жителей Южной Эстонии терроризирует неизвестный белый мини-фургон

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rus.delfi.ee
EST 5
ФОТО: Взломы и подозрительное высматривание: жителей Южной Эстонии терроризирует неизвестный белый мини-фургон
Kollaaž

В деревне Татра 4 сентября днем вломились в частный дом, и по словам свидетелей, возможные воришки уехали на белом мини-фургоне. Белые мини-фургоны терроризируют жителей Южной Эстонии уже какое-то время, иногда мини-фургоны сопровождают кочующие цыгане.

Жительница Тартумаа Сильвия опубликовала в соцсети Facebook тревожное сообщение о взломе своего загородного дома, в ходе которого разбили окно. Сосед видел убегающими от дома двух типов, которые сбежали на белом мини-фургоне.

Сильвия предполагает, что, может быть, воришки думали найти наличные под матрасом, потому что в доме живет старушка. Бабушка Сильвии как раз уехала в Камбья, и женщина считает, что, возможно, преступники видели, что бабуля ждала машину на обочине и уехала из дома. "На самом деле, повезло, что я со своим ребенком не столкнулась с ворами, потому что я тоже иногда езжу в деревню", — признала Сильвия в комментарии Delfi и добавила, что ей кажется, что преимущественно воруют тракторы-газонокосилки и триммеры.

Пост Сильвии вызвал волну комментариев, в которых многие граждане описывают похожие случаи. Так, там можно найти истории о цыганах, странных белых мини-фургонах, которые часто разъезжают между деревнями и сидящие в которых лица только заглядывают во дворы.

Майор полиции Тартуского отделения Юллар Сымера сказал Delfi, что по факту случившегося в деревне Татра идет уголовное производство по статье, которая рассматривает самовольное вторжение. "Кто-то разбил окно дома, порылся в вещах в доме. При первичном осмотре не смогли сказать, что украли и украли ли вообще. Следствие идет", — сказал Сымера.

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