ФОТО: Выманившие у хуторян зерна на 0,5 млн евро мошенники отправятся за решетку

Банда мошенников, состоящая из 13 человек, на протяжение нескольких лет по всей Эстонии обманным путем выманивала у земледельцев зерно. 30 ноября семеро из них получили свои наказания в результате договорного производства, пишет Maaleht.

Всего мошенники получили зерна на общую сумму около 0,5 млн евро. Мужчины давали в газеты объявления о желании купить зерно и предлагали цену, выше рыночной. При необходимости они совершали в целях установления доверительных отношений с продавцом предоплату, а позже, получив товар, пропадали.



Тартуский уездный суд с учетом уже имеющихся к этому моменту наказаний назначил Патрику Мюрку четыре года и девять месяцев лишения свободы, а Пеэтеру Кусару четыре года тюрьмы. Остальные получили условные сроки от одного года и пяти месяцев до двух лет и десяти месяцев.