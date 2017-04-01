ФОТО: Выбежавший на дорогу кабан стал причиной ДТП в Тартумаа, пострадали два человека

Вчера вечером около 22 часов в Тартумаа в деревне Рыху выбежавший на дорогу кабан стал причиной тяжелого ДТП, в котором пострадали два человека.

В 22:12 сообщили о ДТП в Тартумаа в волости Тяхтвере на 11 километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме, где перед автомобилем Mazda 6, которым управлял 27-летний мужчина, выбежал на проезжую часть кабан.

На находившихся на дороге из-за аварии Mazda и водителя Mazda в свою очередь наехал приблизившийся сзади с той же стороны автомобиль Jeep Cherokee, которым управлял 22-летний мужчина. Водителя Mazda и пассажира Jeep Cherokee, 23-летнюю женщину, доставили в Клинику Тартуского университета.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что аварийная Mazda осталась поперек дороги и из автомобиля вышли на проезжую часть водитель и пассажир, чтобы оценить последствия аварии. В то же время из Тарту в сторону Вильянди ехал Jeep Cherokee, водитель которого увидел стоявший на дороге автомобиль недостаточно заблаговременно.

В последний момент увидев Mazda, водитель Jeep попытался объехать ее, но все-таки врезался в Mazda, а также проехал по ноге стоявшего рядом с автомобилем человека. От столкновения двух машин как Mazda, так и Jeep вылетели в кювет. Пассажир Jeep пострадал.

Полиция выяснила на месте, что водитель попавшей в аварию Mazda, выйдя из машины, не использовал аварийные огни, треугольник и жилеты, что сделало бы стоявший на дороге автомобиль и находившихся вокруг него людей лучше заметными для других участников движения.

Также полиция выяснила, что у управлявшего Jeep мужчины не было водительских прав. Более точные обстоятельства произошедшего выяснят в ходе дальнейшего производства.