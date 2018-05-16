16.05.2018, 19:29

ФОТО: Второй за месяц: у маяка Пакри еще один автомобиль упал в море. В машине обнаружили труп

 (52)
дополнено в 7:14
Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 65
ФОТО: Второй за месяц: у маяка Пакри еще один автомобиль упал в море. В машине обнаружили труп
Foto: Ekspress Meedia

В Палдиски с полуострова Пакри съехал в море автомобиль, на водительском кресле которого нашли труп.

В среду в 17:50 в Центр тревоги сообщили, что в Палдиски у маяка Пакри примерно в 15-20 метрах от берега находится полностью под водой автомобиль темного цвета. Отправившееся на место происшествия подразделение морских спасателей Пыхьяской префектуры обнаружило в автомобиле труп.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне сказал вечером, что спасательные команды готовятся к подъему машины из моря. "Двери автомобиля невозможно открыть в воде, и мы работаем со спасателями, чтобы вытащить автомобиль на берег, и затем мы сможем начать опознавать человека. Это печальное событие, и мы сделаем со своей стороны все, чтобы выяснить более точные обстоятельства инцидента".

В ночь на четверг около 00:40 полиция уточнила, что в 22 часа водолазы вытащили из автомобиля труп 28-летнего мужчины. Сейчас нет причины считать, что в автомобиле помимо погибшего мужчины находился кто-либо еще.

"Мы закончили спасательные работы до полуночи, поскольку выяснилось, что поблизости от места происшествия может быть еще часть снаряда времен войны и у нас сейчас нет сведений, насколько она безопасна. Мы продолжим свою деятельность утром, для того, чтобы вытащить машину из воды", — добавил Рандлайне.

Как рассказал вчера Delfi очевидец, который пообщался на месте происшествия с полицейскими, о ЧП узнали совершенно случайно. ”Кто-то совершенно случайно заметил в воде поблескивание колпака от колеса. Вызвали спасателей. Оказалось, что в воде машина. Полицейские говорят, что в машине обнаружили тело человека”, — рассказал очевидец.

По словам читателя, на месте работают водолазы. По его словам, полицейские предполагают, что данная авария произошла ночью.

В апреле на этом же месте еще одна машина угодила в море — 32-летний собственник автомобиля погиб.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Водитель автобуса накричал на сидевшую на переднем сидении девочку и запретил ей звонить родителям

17.05.2018
"Это ожидание автобуса — самые долгие полчаса в моей жизни! Я звонила и звонила, руки дрожали. В мыслях проносились страшные картины…" — вспоминает женщина, отправившаяся на Пярнуский автовокзал встречать с автобуса маленькую девочку, пишет Maaleht.
Подробнее


За державу обидно! Как Эстония могла бы стать мостом между Западом и Востоком

17.05.2018
Занимая исключительно выгодное географическое положение, Эстония никак не сподобится использовать его с наибольшей выгодой для себя. Хотя абсолютно реальный потенциал для этого у неё, бесспорно, имеется.

Вообще-то кое-какие попытки в этом направлении предпринимаются, но, на мой дилетантский взгляд, совершенно ”не так и не туда”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Поломка на железной дороге в Тарту: пассажирам — никакой информации, люди были вынуждены шагать по рельсам

17.05.2018
Вчера в районе 15 часов из-за возгорания было нарушено движение поездов через Тарту. Причина — в подвале центре управления Тартуского жд-вокзала, в отделении реле загорелись кабеля. Про словам пресс-секретаря Моники Кальюсаар, никто не пострадал.
Подробнее

Загадочное завещание: мужчина отписал все свое имущество новой знакомой и вскоре скончался

17.05.2018
Жительница Таллинна Виктория Кадурина (48) считает, что в странных событиях их семьи виноваты черные риелторы. ”Сначала они помогли уйти на тот свет моей маме, а потом и моему брату”, — чуть не плачет она. В итоге за полгода мама и брат умерли при странных обстоятельствах, а все их имущество — две квартиры в столице и машина — досталось совершенно незнакомой женщине, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
167,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082002
140,40 €
84,24 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €

Читатели: хуже велосипедистов-гонщиков только мамы с колясками

16.05.2018
Вчера в Naistekas написала письмо мать, разозлившаяся на велосипедистов, которые мчатся по тротуарам. К этой статье было много комментариев, в которых ”обвиняли” матерей с колясками, которые якобы, уткнувшись в смартфон, не замечают вокруг себя никого и ничего.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Киев оценил убытки Украины от строительства Крымского моста в 1,2 млрд рублей в год

16.05.2018
Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки страны от строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив в 0,5 млрд гривен в год (1,2 млрд рублей, или 19 млн долларов). Ранее открытие автомобильного движения по мосту раскритиковали не только в Киеве, но также в Брюсселе и Вашингтоне.
Подробнее

Дирижер Кристьян Ярви: русские — наши самые большие друзья, а мы играем в политические игры с Америкой

16.05.2018
Россия - соседнее с Эстонией государство и останется им в будущем, поэтому Таллинн должен протянуть руку Москве и заявить о желании быть партнером по сотрудничеству, считает известный эстонский дирижер Кристьян Ярви.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Появился сервис аренды жилья для путешественников-нудистов

17.05.2018
В интернете появился похожий на сайт Airbnb, который нацелен на путешественников с одним уникальным требованием – возможностью разгуливать по дому без одежды. Сейчас на сайте опубликовано 200 вариантов размещения для любителей походить голышом.
Подробнее