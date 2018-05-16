ФОТО: Второй за месяц: у маяка Пакри еще один автомобиль упал в море. В машине обнаружили труп

В Палдиски с полуострова Пакри съехал в море автомобиль, на водительском кресле которого нашли труп.

В среду в 17:50 в Центр тревоги сообщили, что в Палдиски у маяка Пакри примерно в 15-20 метрах от берега находится полностью под водой автомобиль темного цвета. Отправившееся на место происшествия подразделение морских спасателей Пыхьяской префектуры обнаружило в автомобиле труп.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне сказал вечером, что спасательные команды готовятся к подъему машины из моря. "Двери автомобиля невозможно открыть в воде, и мы работаем со спасателями, чтобы вытащить автомобиль на берег, и затем мы сможем начать опознавать человека. Это печальное событие, и мы сделаем со своей стороны все, чтобы выяснить более точные обстоятельства инцидента".

В ночь на четверг около 00:40 полиция уточнила, что в 22 часа водолазы вытащили из автомобиля труп 28-летнего мужчины. Сейчас нет причины считать, что в автомобиле помимо погибшего мужчины находился кто-либо еще.

"Мы закончили спасательные работы до полуночи, поскольку выяснилось, что поблизости от места происшествия может быть еще часть снаряда времен войны и у нас сейчас нет сведений, насколько она безопасна. Мы продолжим свою деятельность утром, для того, чтобы вытащить машину из воды", — добавил Рандлайне.