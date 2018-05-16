16.05.2018, 19:29

ФОТО: Второй за месяц: у маяка Пакри еще один автомобиль упал в море. Очевидец сообщил DELFI, что в машине труп

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 44
ФОТО: Второй за месяц: у маяка Пакри еще один автомобиль упал в море. Очевидец сообщил DELFI, что в машине труп
Foto: Ekspress Meedia

У маяка Пакри опять произошел несчастный случай. На месте работает полиция, которая сообщает, что в море с утеса упал автомобиль.

Как рассказал Delfi очевидец, который пообщался на месте происшествия с полицейскими, о ЧП узнали совершенно случайно. ”Кто-то совершенно случайно заметил в воде поблескиваете колпака от колеса. Вызвали спасателей. Оказалось, что в воде машина. Полицейские говорят, что в машине обнаружили тело человека”, — рассказал очевидец.

По словам читателя, на месте работают водолазы. По его словам, полицейские предполагают, что данная авария произошла ночью.

В апреле на этом же месте машина угодила в море — 32-летний собственник автомобиля погиб.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне проинформировал, что вечером, в шестом часу, полиция получила сообщение о том, что с обрыва виден автомобиль в воде.

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