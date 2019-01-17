17.01.2019, 14:50

ФОТО | Второй за день: в Вильяндимаа съехал с дороги грузовик с латвийскими номерами


rus.delfi.ee
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Galerii: 26 pilti
Õnnetus Abja-Paluojas Foto: Kaspar Pokk

В ДТП никто не пострадал, но съехавшая в кювет фура на фоне многоквартирных домов вызвала оживление у местных жителей.

Днем около 12 часов в Вильяндимаа в Абья-Палуоя произошло ДТП. Ехавший со стороны Каркси-Нуйа грузовик слишком отклонился в правую сторону на обочину в вал из льда и мокрого снега, машина вышла из-под контроля водителя и съехала с дороги направо.

Грузовик сломал один столб уличного освещения и одно большое дерево, машина остановилась всего в нескольких метрах от многоквартирного дома.

ДТП произошло на дороге в населенном пункте, где максимально разрешенная скорость — 50 км/ч.

В прицепе грузовика с латвийскими номерами груза не было. Водитель, по словам представителя полиции, был трезв и не пострадал.

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