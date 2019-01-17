ФОТО | Второй за день: в Вильяндимаа съехал с дороги грузовик с латвийскими номерами
В ДТП никто не пострадал, но съехавшая в кювет фура на фоне многоквартирных домов вызвала оживление у местных жителей.
В ДТП никто не пострадал, но съехавшая в кювет фура на фоне многоквартирных домов вызвала оживление у местных жителей.
Днем около 12 часов в Вильяндимаа в Абья-Палуоя произошло ДТП. Ехавший со стороны Каркси-Нуйа грузовик слишком отклонился в правую сторону на обочину в вал из льда и мокрого снега, машина вышла из-под контроля водителя и съехала с дороги направо.
Грузовик сломал один столб уличного освещения и одно большое дерево, машина остановилась всего в нескольких метрах от многоквартирного дома.
ДТП произошло на дороге в населенном пункте, где максимально разрешенная скорость — 50 км/ч.
В прицепе грузовика с латвийскими номерами груза не было. Водитель, по словам представителя полиции, был трезв и не пострадал.
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