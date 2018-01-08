ФОТО: Второе за неделю! В Тарту — вновь вооруженное ограбление автозаправки, полиция просит помощи

Ночью 7 января, около 00:25, в автозаправку Olerex по адресу Яама, 82 в Тарту зашел высокий молодой человек и, угрожая ножом, забрал около 100 евро наличными.

В результате инцидента никто не пострадал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

PPA

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об этом по номеру 5306 9230 или имейлу louna.vihje@politsei.ee.

Также в ночь на 4 января, около 00:55, двое молодых людей высокого роста, угрожая ножом, ограбили автозаправку по адресу Яама, 173А в Тарту.