02.06.2018, 18:46

ФОТО: Второе за день ДТП с летальным исходом в Рапламаа — погиб 66-летний мотоциклист

 (9)
rus.delfi.ee
EST 6
Galerii: 6 pilti
Raplamaal hukkus mootorrattur Foto: PPA

В деревне Вяльятагузе в Рапламаа случилось тяжелое ДТП, в результате которого погиб потерявший контроль над мотоциклом 66-летний мужчина.

Согласно первоначальным данным, погибший вместе с другими мотоциклистами передвигался по шоссе Рапла-Ярваканди-Кергу, когда он потерял контроль над своим мотоциклом Yamaha. Мужчина упал с мотоцикла, и его отбросило в кювет. Он скончался на месте от полученных травм.

Его мотоцикл проехал дальше и врезался в мотоциклиста на Suzuki, после чего Yamaha загорелся. Водителю Suzuki удалось справиться с управлением, он не пострадал.

На погибшем мотоциклисте была надета отвечающая требованиям безопасности экипировка. Его возможный уровень алкогольного опьянения и детали инцидента выяснит следствие.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Президент Кальюлайд требует называть ситуацию в Донбассе войной

02.06.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что, говоря об Украине и Грузии, необходимо называть вещи своими именами. "Война есть война и оккупация есть оккупация", — заявила глава государства в Таллинне на конференции, посвященной памяти эстонского экс-президента Леннарта Мери. Ее слова приводит в субботу, 2 июня, пресс-служба президентской администрации.
Подробнее


Важно! Какие машины не смогут ездить на биотопливе, которое теперь обязаны продавать все заправки

02.06.2018
С 1 мая в Эстонии начали действовать новые топливные стандарты. Это значит, что теперь биодобавки должны занимать не менее 3,1% от общего объема бензина или дизеля. Население восприняло эту новость пессимистично: многие тут же начали жаловаться на проблемы с машинами — и работать стали хуже, и вообще глохнут. Так ли страшен черт, как его малюют, и владельцам каких автомобилей действительно стоит опасаться проблем — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ГРАФИК: Кто из эстонских политиков по уши в долгах? Лидируют Тынисте, Пало и Репс

02.06.2018
Министр финансов Тоомас Тынисте, согласно данным прошлого года, заработал больше всего денег по сравнению с другими эстонскими политиками. Однако у Тынисте одновременно и самые большие долги.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106172003
117,- €
70,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €

Полиция нашла пропавшую 12-летнюю Керту здоровой и невредимой

02.06.2018
Ранее полиция просит помощи в поиске 12-летней Керту из Хаапсалу, которая в пятницу вечером поехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Девочку нашли в субботу около 16:30. С ней все в порядке!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Эстония потратит около 190 млн евро, чтобы укрепить границу с РФ

02.06.2018
Эстония планирует начать строительство инфраструктуры и системы технического наблюдения на границе с Россией в 2019 году и завершить до 2026 года, затратив на эти цели 188 млн евро. Об этом сообщает 2 июня на сайте Рийгикогу.
Подробнее