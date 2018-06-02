02.06.2018, 18:46

ФОТО: Второе за день ДТП с летальным исходом в Рапламаа — погиб 66-летний мотоциклист

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rus.delfi.ee
EST 15
Galerii: 6 pilti
Raplamaal hukkus mootorrattur Foto: PPA

В деревне Вяльятагузе в Рапламаа случилось тяжелое ДТП, в результате которого погиб потерявший контроль над мотоциклом 66-летний мужчина.

Согласно первоначальным данным, погибший вместе с другими мотоциклистами передвигался по шоссе Рапла-Ярваканди-Кергу, когда он потерял контроль над своим мотоциклом Yamaha. Мужчина упал с мотоцикла, и его отбросило в кювет. Он скончался на месте от полученных травм.

Его мотоцикл проехал дальше и врезался в мотоциклиста на Suzuki, после чего Yamaha загорелся. Водителю Suzuki удалось справиться с управлением, он не пострадал.

На погибшем мотоциклисте была надета отвечающая требованиям безопасности экипировка. Его возможный уровень алкогольного опьянения и детали инцидента выяснит следствие.

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