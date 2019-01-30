30.01.2019, 12:50
ФОТО | Всему виной снег: в Йыгевамаа съехал с дороги перевозивший химикаты грузовик(3)
Вчера вечером в Лыунаский спасательный центр сообщили о ДТП в деревне Пиккнурме в Йыгевамаа, где съехал с дороги грузовик с полуприцепом.
Вчера вечером в Лыунаский спасательный центр сообщили о ДТП в деревне Пиккнурме в Йыгевамаа, где съехал с дороги грузовик с полуприцепом.
В грузовике были строительные материалы и емкости с химикатами. Спасатели обеспечили пожаробезопасность и заделали маленькие течи в емкостях с химикатами. Отбуксировать съехавшую с дороги машину должен был владелец.
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