30.01.2019, 12:50

ФОТО | Всему виной снег: в Йыгевамаа съехал с дороги перевозивший химикаты грузовик

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rus.delfi.ee
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Pikknurme õnnetus
Pikknurme õnnetusFoto: Lõuna päästekesus

Вчера вечером в Лыунаский спасательный центр сообщили о ДТП в деревне Пиккнурме в Йыгевамаа, где съехал с дороги грузовик с полуприцепом.

В грузовике были строительные материалы и емкости с химикатами. Спасатели обеспечили пожаробезопасность и заделали маленькие течи в емкостях с химикатами. Отбуксировать съехавшую с дороги машину должен был владелец.

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